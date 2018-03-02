جديد معمل العصائر.. عرض صيني بـ16 مليون يورو

وزارة الصناعة ممثلة بالمؤسسة العامة للصناعات الغذائية كانت قد أعدت مؤخراً كتاباً بناء على طلب الوزير يوضح الإجراءات المتخذة لتنفيذ مشروع عصائر الحمضيات في الساحل بطاقة 50 ألف طن عصائر و200 طن مكثفات استوائية، وقد بيّنت المؤسسة أنه تم الإعلان عن المشروع وللمرة الثانية لكن لم يرد إلا عرض وحيد صيني، هو عرض مقبول فنياً وكلفته حوالي 16 مليون يورو، وبناء عليه تم تكليف مديرية التخطيط في المؤسسة عن طريق مجلس الإدارة بعكس العرض الفني المقدم للجنة المناقصة العامة على دراسة الجدوى الاقتصادية الموافق عليها من هيئة التخطيط والتعاون الدولي، وقد توصلت بعد الدراسة إلى نتيجة مفادها أن العرض المالي المقدم أعلى من القيمة التقديرية للمشروع بنسبة مهمة، وهي تتجاوز حدود دراسة الحساسية للمشروع التي بيّنت أنه في حال ارتفاع التكلفة الاستثمارية للمشروع بحدود 10 بالمئة سوف تصبح مؤشرات تحليل الحساسية منخفضة جداً.