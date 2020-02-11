جديد النقل الداخلي.. بطاقة مسبقة الدفع لحل مشكلة “الفراطة” في اللاذقية

بهدف ضمان حق المواطن والحد من مشكلة الفكة “الفراطة” التي تحدث دائماً بين السائق والراكب، أصدرت شركة النقل الداخلي في اللاذقية بطاقة مسبقة الدفع لمرة واحدة بسعر 50 ليرة للسفرة الواحدة وتعطى من قبل السائق في حال عدم توفر فكة لدى كل من السائق والمواطن.



وقال مدير النقل الداخلي في اللاذقية المهندس طلال حورية: يستخدم المواطن البطاقة مسبقة الدفع لمرة واحدة بسعر 50 ليرة للسفرة الواحدة، حيث يبرزها للسائق الذي يقوم بدوره بقص جزء منها ويعيدها للراكب للاحتفاظ بها في حال طلبها منه مراقب التفتيش”.



وحول الغاية من إصدار هذه البطاقة، أوضح حورية أنها تأتي لحل مشكلة الفكة لدى السائق والمواطن وضماناً لحق الأخير.

وأشار حورية إلى أن الشركة تعمل على تقديم الدعم لخطوط النقل بين المدن الرئيسة بالمحافظة ومدينة اللاذقية من خلال تسيير باصات خلال أوقات الذروة الصباحية والمسائية لعدة مناطق كجبلة والقرداحة والبهلولية والحفة واسطامو وكلماخو والمزيرعة ومشقيتا والهنادي والحارة وعين التينة.



وبهدف تخفيف العبء عن المواطنين المتنقلين بين مدينتي جبلة واللاذقية، بيّن حورية أنه تم تسيير باصات خلال الفترتين الصباحية والمسائية حتى انتهاء وقت الذروة وبمعدل 30 نقلة يومياً، مع وضع طاقم عمل كامل للمتابعة صباحاً وظهراً من جبلة واللاذقية.



وأكد حورية أن باصات النقل الداخلي المخصصة للجولات تذهب باكراً إلى المناطق المذكورة لتأمين نقل الركاب بغض النظر عن الريعية التي سوف يتم تحقيقها من الخدمة.



باسل يوسف