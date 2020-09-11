جديد اتصالات ريف دمشق.. خدمات الانترنت عبر وصلات مكروية و1100 بوابة

تؤدي التعديات الكبيرة على البنية التحتية الخاصة بالاتصالات في ريف دمشق، كالتعديات التي يسبّبها الصرف الصحي، إلى أعطال كبيرة في الكوابل والشبكات، ما يتطلّب جهداً مضاعفاً لإعادة الخدمة، وخاصة في مناطق جرمانا والسيدة زينب والهامة وسقبا، كما أن عدم تعاون البلديات يعدّ أحد أبرز الصعوبات التي تواجه عمل مديرية اتصالات ريف دمشق، يضاف إلى ذلك خروج وحدات النفاذ عن الخدمة، واستنزاف عمل المدخرات والانقطاعات المتكرّرة للتيار الكهربائي ولفترات طويلة، وتعطل المولدات وخروجها عن الخدمة، مايؤثر على جودة الاتصالات وضعف الانترنت. ولمواجهة هذه المشكلات بدأت مديرية اتصالات الريف بمشروع الطاقة الشمسية للتعويض عن التغذية الكهربائية لوحدات النفاذ، وتمّ البدء بها في مدينة النبك وسيتمّ تعميم التجربة على المناطق الأخرى من ريف دمشق.



مدير اتصالات ريف دمشق حسن العويتي تحدث عن أهم المشاريع التي تمّ تنفيذها حتى الآن، حيث بلغت تركيبات الخطوط الثابتة حتى نهاية الشهر السابع (2100) خط هاتفي بنسبة إنجاز 149%، وتمّ تنفيذ 1100 دارةadsl ، مشيراً إلى أنه تمّ وضع مراكز هاتفية جديدة بالخدمة والبدء بمنح الخطوط الهاتفية والبوابات، ما يعني خطة تركيبات جيدة خلال الربع الأخير من العام الحالي في (مركز هاتف الهامة– مركز هاتف داريا)، كما تمّ تقديم خدمة الانترنت بسرعة 20 ميغا عبر تقنية الـfttb لـ13 مشتركاً، وتوقيع عقد مع سبعة مشتركين بانتظار انتهاء الأعمال المدنية، إضافة لتقديم خدمة الانترنت عبر وصلات مكروية pmp ويبلغ عددها (2) وعبر وصلات ptp المكروية ويبلغ عددها (13).



ولفت العويتي إلى الانتهاء من الأعمال المدنية لتخديم مركز هاتف دوما بتقنية”fixed lte” وهي تقنية جديدة لاسلكية وبكافة الخدمات المطلوبة والاستغناء عن الشبكات النحاسية التي تتطلّب جهوداً كبيرة للوضع بالخدمة، إضافة إلى ضياعات في جودة الخدمات عند استخدام الشبكة النحاسية، وسيتمّ تعميم هذه التجربة -وفقاً للعويتي- للمراكز الخارجة عن الخدمة، حيث تعدّ خطط إعادة المراكز المدمّرة بفعل الإرهاب إلى الخدمة من المشاريع التي تصبّ في صلب عمل المديرية.



وأشار العويتي إلى أن أهم المشاريع القائمة حالياً، والتي هي قيد التنفيذ، إعادة تأهيل الشبكة في مركز المشرفة وسيتمّ وضع المركز بالخدمة بوضع وحدة نفاذ سعة 1000 رقم خلال العام 2020، وتوسيع الشبكة الرئيسية والفرعية في جديدة الشيباني، وإنشاء شبكة فرعية في القطاع الخامس في عدرا الصناعية، إضافة لتوسيع كبل الربط الضوئي بين دمشق ومراكز صحنايا– جديدة عرطوز، وتمديد شبكة رئيسية وفرعية في مركز قرى الأسد، وتخديم قرى (العدنانية– الشوكتلية والعثمانية) من وحدة نفاذ (دورين)، وتأهيل الشبكة الرئيسية والفرعية في حرستا، وتمديد كبل ضوئي لربط مراكز الغوطة الشرقية، إضافة للانتهاء من وضع الشبكة الرئيسية والفرعية في بلدة عربين والبدء بتركيب الخطوط من مركز هاتف زملكا، وتنفيذ شبكة في قرية افره لتقديم الخدمة عبر وحدة نفاذ سعة 1000 رقم، والبدء بإعادة تأهيل الشبكة الرئيسية والفرعية في عين ترما لتقديم الخدمة من مركز هاتف زملكا، وإعلان لإعادة ماتبقى من الشبكات في مركز هاتف ببيلا.



وعن شكوى العديد من المواطنين من ضعف الانترنت في مناطق ريف دمشق، أوضح العويتي أن ضعف الانترنت كحالة عامة غير موجود في ريف دمشق، ولكن هناك حالات خاصة كون المسافات بعيدة خارج حدود الدارة الكيلومترية النظامية المحدّدة بـ3 كم.



يُشار إلى أن خطة الفرع لعام 2021 تركز على توسيع الشبكة الرئيسية والفرعية في صحنايا وفي التل وجديدة عرطوز والرحيبة ويبرود وجيرود، وتمديد كوابل ضوئية في النبك– القسطل- حوش عرب– عسال الورد– الجبة– زاكية- الكسوة- داريا- جمرايا- دمر– قدسيا- السبينة– القدم- القطيفة– عين التينة– معلولا- الغزلانية– السيدة زينب- دوما- ضاحية الأسد بحرستا.





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