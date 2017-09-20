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جديد إنستغرام ..تشغيل تلقائي لأصوات مقاطع الفيديو

أطلقت إنستغرام تحديثاً جديداً يجلب ميزة التشغيل التلقائي لأصوات مقاطع الفيديو، بعد أن كانت جميع الأصوات تُكتم تلقائياً بهدف تجنيب المستخدمين الإحراج خاصةً في الأماكن العامة.جديد إنستغرام ..تشغيل تلقائي لأصوات مقاطع الفيديو

ونقل موقع “أوفردوس” أن موقع “تك كرنتش” رصد الميزة الجديدة ، ليحصل بعدها على تأكيد من إنستغرام بشأنها.

حيث قالت الشركة: “هذا تحديث جديد أصدرناه حديثاً.

وقال الموقع إن “الميزة الجديدة تشمل كلاً من مقاطع الفيديو التي يشاركها المستخدمون، وكذلك الإعلانات المرئية”.

و أوضحت انستغرام أن “الأصوات تبقى مكتومة تلقائياً عند تشغيل التطبيق، ولكن بعد النقر على أي مقطع فيديو لتشغيل صوته، فإن أي مقطع فيديو بعده خلال نفس الجلسة سوف يُشَغل صوته تلقائياً”.

يُشار إلى أن إنستغرام كانت في السابق تكتم أصوات الفيديو تلقائياً، ويمكن للمستخدمين تشغيلها عن طريق النقر على مقطع الفيديو، هذا وكان المستخدم يضطر للنقر على كل مقطع فيديو يريد تشغيله.

ويُعتقد أن خطوة إنستغرام الجديدة تستهدف إرضاء كل من المستخدمين والمعلنين على حد سواء، إذ إن تشغيل أصوات إعلاناتهم تلقائياً، سوف يشجع المستخدمين على إكمال الإعلانات.

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