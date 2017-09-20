جديد إنستغرام ..تشغيل تلقائي لأصوات مقاطع الفيديو

أطلقت إنستغرام تحديثاً جديداً يجلب ميزة التشغيل التلقائي لأصوات مقاطع الفيديو، بعد أن كانت جميع الأصوات تُكتم تلقائياً بهدف تجنيب المستخدمين الإحراج خاصةً في الأماكن العامة.

ونقل موقع “أوفردوس” أن موقع “تك كرنتش” رصد الميزة الجديدة ، ليحصل بعدها على تأكيد من إنستغرام بشأنها.