جدول الدوام والعطل الرسمية للمدارس السورية لعام 2018 كما حددتها وزارة التربية
تبدأ امتحانات المدارس النصفية يوم 16 كانون الأول 2018 لتمتد لـ 24 كانون الأول . لتأتي بعدها العطلة الانتصافية بالفترة مابين 25 كانون الأول 2018 و 5 كانون الثاني 2019 .
و تبدأ امتحانات المدارس النهائية يوم 22 أيار 2019 لتستمر الى 30 أيار 2019 .
أما امتحانات الشهادات التعليم الأساسي و الثانوية العامة فتبدأ اعتبارا من 9 حزيران 2019.
و جاءت العطل الرسمية التي تعطل بها المدارس و القطاعات التابعة لوزارة التربية كالتالي:
12يلول: رأس السنة الهجرية
6 تشرين أول: حرب تشرين التحريرية
21 تشرين ثاني: عيد المولد النبوي الشريف
25كانون أول: عيد الميلاد المجيد
1كانون ثاني: رأس السنة الميلادية
21 آذار: عيد الأم + عيد المعلم
17-نيسان: عيد الجلاء
21نيسان: عيد الفصح الغربي
28نيسان: عيد الفصح الشرقي
1 أيار: عيد العمال
6 أيار : عيد الشهداء