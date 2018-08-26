جدول الدوام والعطل الرسمية للمدارس السورية لعام 2018 كما حددتها وزارة التربية

تبدأ امتحانات المدارس النصفية يوم 16 كانون الأول 2018 لتمتد لـ 24 كانون الأول . لتأتي بعدها العطلة الانتصافية بالفترة مابين 25 كانون الأول 2018 و 5 كانون الثاني 2019 .

و تبدأ امتحانات المدارس النهائية يوم 22 أيار 2019 لتستمر الى 30 أيار 2019 .

أما امتحانات الشهادات التعليم الأساسي و الثانوية العامة فتبدأ اعتبارا من 9 حزيران 2019.

و جاءت العطل الرسمية التي تعطل بها المدارس و القطاعات التابعة لوزارة التربية كالتالي:

12يلول: رأس السنة الهجرية

6 تشرين أول: حرب تشرين التحريرية

21 تشرين ثاني: عيد المولد النبوي الشريف

25كانون أول: عيد الميلاد المجيد

1كانون ثاني: رأس السنة الميلادية

21 آذار: عيد الأم + عيد المعلم



17-نيسان: عيد الجلاء

21نيسان: عيد الفصح الغربي



28نيسان: عيد الفصح الشرقي



1 أيار: عيد العمال



6 أيار : عيد الشهداء