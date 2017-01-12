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جدة تعيد حفيدها للمستشفى لأنه قبيح

 أفاد موقع "دايلي مايل" البريطاني أن "جدة أعادت حفيدها المولود حديثاً إلى المستشفى التي وُلد فيها في مدينة سانتا مارتا في كولومبيا، لاعتقادها بأنه أقبح من أن يكون قريبها"، موضحاً أن "المرأة عادت إلى العيادة مع ابنتها وحفيدها لتتهم طاقم الممرضين باستبداله بطفل قبيح". لكن الطاقم أكد لها أنه حفيدها الحقيقي، إذ لم يولد أي صبي سواه في ذلك اليوم.

ونقل الموقع عن وزير الصحة في مجلس مدينة سانتا مارتا كارلوس بالاريس، قوله أن "الجدة كانت غاضبة، ولم تتقبل حفيدها كفرد جديد في العائلة، لذا قررت إرجاعه وتحصل هذه المواقف عادة بسبب الجينات، علينا تقبلها ولكن رضيت بحفيدها وعادت إلى منزلها".

وكالات

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