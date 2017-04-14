جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة تهنئ اليهود و"دولة اسرائيل" بمناسبة عيد الفصح

قالت الإذاعة الإسرائيلية إن "جبهة الإنقاذ الوطني السوري" أصدرت بيانا هنأت فيه اليهود بمناسبة عيد الفصح اليهودي. واوردت الإذاعة البيان الذي نشرته "الجبهة" وجاء فيه: "نتقدم وباسم القيادتين السياسية والعسكرية وباسم كل أعضاء جبهة الإنقاذ الوطني في سوريا بالتهنئة للشعب اليهودي في جميع أنحاء العالم وفِي دولة اسرائيل بمناسبة عيد الفصح اليهودي (פֶּסַח پيسَح) كما ونخص بالتهئنة السوريين اليهود".

وكما يعتبر عيد الفصح اليهودي عيد الحرية لانه ايضا مناسبة للاحتفال بما انعم الله على سيدنا موسى بالوصايا لبني اسرائيل وبوحدة الشعب اليهودي، نرجو الله ان تكون مناسبة هذا العيد العظيم مناسبة لموعد عيد حرية ووحدة الشعب السوري لإنقاذ سورية وكل اَهلها.

راجين الله وكما أنعم الله على الشعب اليهودي بالامن والسكينة والطمأنينة والرفاه بعد ان تخلص من العبودية وتنعم بالحرية أن يتخلص الشعب السوري في الايام القادمة من عبودية سفاح العصر بشار الاسد ونظام حكمه ويعود الامن والاستقرار الى ربوع سوريا وعودة كل السوريين الى ديارهم برؤوس مرفوعة وهامات عالية كريمة حرة لبناء مستقبل زاهر ومرحلة تاريخية جديدة في منطقة الشرق الاوسط ببناء السلام العادل مع الشعب الاسرائيلي بعد ان انهارت وانكشفت حقيقة منظومة الاوهام والشعارات الكاذبة معه .

تمنياتنا للشعب اليهودي ولدولة اسرائيل الامن والامان والسلام و كل الخير والسعادة وعيد فصيح سعيد مجيد

اخلاصنا خلاصنا فهد المصري المنسق العام جبهة الإنقاذ الوطني في سوريا