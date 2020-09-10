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جبلة: خبز المعتمدين لايكفي ومدير فرع المخابز يرد

اشتكى عدد كبير من أهالي مدينة جبلة  شح مادة الخبز التي تباع في الأكشاك التابعة لفرع المخابز في محافظة اللاذقية، ما يضطر المواطنين إلى شراء الخبز السياحي وتكبّدهم تكاليف مادية باهظة.

بدوره قال مدير فرع المخابز في اللاذقيةالمهندس جورج الياس: سنقوم بتوجيه مخبز جبلة الآلي إلى زيادة كميات الخبز التي تصل إلى الأكشاك يومياً، مع التوجيه لبيع ربطتين من الخبز لكل بطاقة بدلاً من أربع ربطات.

وعزا إلياس تخفيض مخصصات الأكشاك خلال الأيام الثلاثة الأخيرة إلى زيادة الضغط الحاصل على المادة.

 

 


تشرين 