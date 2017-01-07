جبل جليدي بمساحة 5 آلاف كيلومتراً يوشك أن ينفصل عن أنتاركتيكا

قال علماء بريطانيون إن جبلاً جليدياً سينفصل عن القارة القطبية الجنوبية «أنتاركتيكا» بحجم ولاية ديلاوير الأميركية، وذلك نتيجةً لصدع كان يتسع بشكل بطيء على مدى السنوات الماضية، عبر الجرف الجليدي «لارسن سي»، ليصل طوله الشهر الماضي إلى 18 كليومتراً.



وأشار العلماء، في جامعة «سوانزي» في ويلز البريطانية، إلى أن الصدع يبلغ طوله حالياً 80 كيلومتراً، مؤكدين بقاء 20 كيلومتراً فقط قبل انفصاله عن «أنتاركتيكا»، بحسب ما نشره موقع "هافينغتون بوست" البريطاني.



وتصل مساحة المنطقة التي ستنفصل إلى أكثر من 5 آلاف كيلومتراً مربعاً، في حين يشير العلماء إلى أن الإنفصال سيغير من شكل شبه الجزيرة وربما إلى تفكك أكبر في الجرف الجليدي «لارسن سي»، الذي بدأ في العام 2002.



وتُعد الجروف الجليدية مناطق عائمة على البحر ويبلغ سمكها مئات الأمتار. ويخشى العلماء من فقدان هذه الجروف التي ستسمح لمياه الأنهار الجليدية بالتحرك بشكل أسرع نحو البحر، خصوصاً مع ارتفاع درجة حرارة الأرض و«الاحتباس الحراري»، ما سيؤدي إلى زيادة نسبة المياه على الأرض.



وأشارت «هيئة كوبرنيكوس» إلى أن درجات الحرارة في العام 2015، سجلت رقماً قياسياً بنحو 0.2 درجة مئوية، نتيجة ارتفاع نسبة الغازات المسببة لظاهرة «الاحتباس الحراري»، إضافة إلى ظاهرة «النينيو» في المحيط الهادي.

وكالات