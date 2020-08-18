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جامعة دمشق : لا حالات مشتبه بإصابتها بـكورونا بين الطلاب منذ بدء الامتحانات

كشفت إحصائيات جامعة دمشق أنه تم ضبط 70 حالة غش في كليات الجامعة منذ بدء الامتحانات في التاسع من الشهر الجاري، لتعتبر هذه النسبة والأرقام مشابهة لضبوطات الغش خلال نفس الفترة من امتحانات الفصل الدراسي الماضي، علماً أن المخالفات عبارة عن الغش باستخدام القصاصات الورقية والغش بواسطة السماعات اللاسلكية.

وأكدت الجامعة متابعة العملية التدريسية بشكل يومي، من خلال الجولات المستمرة والوقوف عند الإجراءات الاحترازية المتخذة، مبينة أن نسب الدوام والالتزام بالامتحانات تتراوح بين 75 و90 بالمئة، حيث يختلف الأمر بين كلية وأخرى.

وحسبما أفادت به مصادر في الجامعة فإنه لم يرد أي حالة لأي طالب مشتبه بإصابته بكورونا خلال الامتحانات، مبينة رصد واقع الكليات بشكل يومي على صعيد الإجراءات المتخذة.

 


الوطن