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جامعة دمشق تمنع بيع الدخان و”لعب الشدة” ضمن حرمها

منعت جامعة دمشق جميع المستثمرين بالجامعة من بيع منتجات “الأركيلة والدخان” ولعب “ورق الشدة” في جميع استثمارات الجامعة.

و تضمن التعميم الصادر عن رئيس جامعة دمشق الدكتور محـمد ماهر قباقيبي والموجّه إلى جميع مستثمري مطاعم ومقاصف جامعة دمشق، منع لعب ورق الشدّة وطاولة الزهر في مطاعم ومقاصف الجامعة.

كما طالب التعميم جميع المستثمرين بالالتزام بمحتواه، وذلك تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وسحب التعهد.

وسبق ذلك تعميم سابق يحمل رقم 508 يطلب بمضمونه من جميع المستثمرين بالجامعة بعدم بيع منتجات “الأركيلة والدخان” في جميع استثمارات الجامعة، مقاصفها ومطاعمها، مشدّداً على ضرورة الالتزام تحت طائلة المسؤولية واتخاذ الاجراءات القانونية والعقوبات بحق المخالفين وفقاً لما نص عليه المرسوم التشريعي رقم 62 لعام 2009 وتعليماته التنفيذية.


ويستند هذا التعميم إلى مرسوم رئاسي صدر في عام 2009 والمتضمن منع التدخين في الأماكن العامة ودوائر الدولة..

 


الوطن