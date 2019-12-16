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جامعة دمشق تعلن عن 200 منحة دراسية هنغارية للعام القادم

أعلنت جامعة دمشق عن أكثر من 200 منحة دراسية مقدمة من الحكومة الهنغارية للطلبة السوريين للمرحلتين الجامعية الأولى والدراسات العليا “ماجستير ودكتوراه” في مختلف الاختصاصات للعام الدراسي القادم 2020-2021.

وأشارت الجامعة إلى أن “المنح تتضمن راتباً شهرياً مقداره 130 يورو للطلاب المتقدمين إلى منح المرحلة الجامعية الأولى والماجستير و450 يورو للطلاب المتقدمين لمنح الدكتوراه”.
 ويضاف إلى ما سبق “إعفاء من رسوم التسجيل وتوفير السكن أو بدل مالي عنه بينما يتكفل الطالب بنفقات السفر”.

وأوضحت الجامعة أن “بعد الانتهاء من التقدم لهذه المنح يقوم الجانب الهنغاري بإرسال أسماء إجمالي عدد المتقدمين إلى جامعة دمشق لترشح بدورها العدد المطلوب منهم لاحقا وإبلاغ الجهة المعنية بهنغاريا بذلك”.

ويشار إلى أن التقدم يتم بشكل مباشر عبر الموقع الإلكتروني المخصص من الجانب الهنغاري لغاية 15 كانون الثاني القادم علماً أن الموقع يتضمن الأوراق المطلوبة للتسجيل ومنها صورة عن الشهادة الحاصل عليها الطالب وكشف علامات بالنسبة للطلاب المتقدمين لمنح الماجستير والدكتوراه إضافة إلى وثيقة إثبات مستوى اللغة b2 وصورة عن جواز السفر.


إضافة إلى شهادة صحية تثبت خلو الطالب من الأمراض السارية ورسالة دافع يبين فيها الطالب سبب اختياره للبرنامج المقدم وبالنسبة للدكتوراه يتوجب على الطالب تقديم خطة عمل بحثية ورسائل توصية.