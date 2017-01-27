جامعة دمشق تعلن بدء تقديم طلبات تعيين أعضاء الهيئة التدريسية في الأول من الشهر المقبل

أعلنت جامعة دمشق أن تقديم طلبات تعيين أعضاء الهيئة التدريسية بالجامعة يبدأ اعتبارا من يوم الأربعاء 1-2-2017 ويستمر حتى 28-2-2017.

وبينت الجامعة في إعلانها أن الطلبات تقدم في مخبر الانترنت بكلية الهندسة المدنية.



وكانت وزارة التعليم العالي اعلنت في الـ 12 من شهر كانون الأول الماضي عن حاجتها لتعيين مؤهلين من حملة شهادة الدكتوراه أو المؤهل العلمي المطلوب في عضوية الهيئة التدريسية في جامعات دمشق وحلب وتشرين والبعث والفرات وحماة وطرطوس وفق عدة اختصاصات مبينة أن كل جامعة تحدد مكان قبول الطلبات.

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