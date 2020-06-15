جامعة دمشق تصدر قرارا لافتا يخص طلاب التعليم المفتوح

وافق مجلس جامعة دمشق على تحويل النظام الامتحاني لمقررات برامج التعليم المفتوح التي فيها نسب نجاح مرتفعة من المؤتمت إلى التقليدي اعتباراً من العام الدراسي القادم.



وبين نائب رئيس جامعة دمشق لشؤون الطلاب والإدارية الدكتور صبحي البحري اليوم أنه وفقاً لقرارات مجلس التعليم العالي لا يجوز أن تتجاوز نسبة النجاح في أي مقرر أكثر من 80 بالمئة وألا تقل عن 20 بالمئة, مشيراً إلى أن نسب النجاح في عدد من مقررات برامج التعليم المفتوح مثل إدارة المشروعات والترجمة والمحاسبة والدراسات الدولية والدبلوماسية تجاوزت التسعين بالمئة أو بلغت المئة بالمئة.



ولفت إلى أن مسألة اعتماد نمط الامتحان سواء تقليدياً أم مؤتمتاً يرتكز بالدرجة الأولى على طبيعة كل مقرر ووفق معايير تتم مراجعتها دورياً لتكون الأكثر ملائمة من طرائق التقويم المناسبة في مقررات كل برنامج.