جامعة دمشق تحدد شروط التقدم لمفاضلة دبلوم التأهيل التربوي للتعليم المفتوح والنظامي

حددت جامعة دمشق، يوم الأربعاء، شروط وإجراءات التقدم إلى مفاضلة دبلوم التأهيل التربوي “التعليم المفتوح والموازي” في كلية التربية للعام الدراسي 2019-2020.

وبينت الجامعة لضرورة “أن يكون الطالب حاصلا من إحدى الجامعات السورية على درجة الإجازة في أحد الاختصاصات المطلوبة، أو على درجة معادلة من كلية أو معهد عال معترف بهما من مجلس جامعة دمشق”.



وسمحت الجامعة “للطلاب المتخرجين بنتيجة امتحانات الدورة الإضافية من العام الدراسي 2018- 2019 التقدم لهذه المفاضلة”.



وأوضحت الجامعة أن “الطلاب الذين يحملون شهادات جامعية غير سورية لا يعدون مقبولين ما لم تتم معادلة شهاداتهم، وعلى الطلاب الراغبين بالتقدم للمفاضلة منهم تسديد مبلغ قدره 25 ألف دولار أمريكي سلفة على الرسوم الجامعية”.



ونوهت الجامعة بأن “هذه السلفة ترد في حال عدم القبول، أما من قبل في المفاضلة واستنكف فلا تعاد له السلفة”.

وذكرت الجامعة أن “الأعداد المقترح قبولها في الاختصاصات المطلوبة هي 15 طالباً في كل من الفلسفة والعلوم السياسية والفنون الجميلة وعلم النفس والإرشاد النفسي والمناهج وتقنيات التعليم والتخطيط والإدارة التربوية والتربية الخاصة”.



إضافة إلى “20 طالب في كل من علم الاجتماع والجغرافيا والتاريخ والكيمياء وعلم الحياة، مع 30 طالب في كل من اللغة العربية واللغة الانكليزية”.

وحددت الجامعة العدد المطلوب في اختصاصات رياض الأطفال “بـ 50 طالب، ومعلم الصف 45، والرياضيات 35”.

وتابعت الوزارة: “أما بالنسبة لطلاب كل من اللغة الروسية والتربية الرياضية والتخطيط والإدارة التربوية والشريعة واللاهوت والتربية، فالعدد هو 10 طلاب”.

يذكر أن تقديم الطلبات للمفاضلة “يبدأ من يوم الأربعاء 27-11-2019 ويستمر حتى 5-12-2019”.