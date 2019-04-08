جامعة دمشق تحدد بدل أسعار خدمات مقاصفها وأكشاكها

حددت رئاسـة جامعة دمشق بدل أسعار خدمات مطاعم ومقاصف وأكشاك الجامعة، وذلك في تعميم صادر عنها، بناءً على المذكرة الإدارية الخاصة بوضع لائحة أسعار لكافة مراكز الاستثمار والمقاصف في جامعة دمشق والإشراف المباشر على تطبيقها.

وجاء في التعميم تفاصيل أسعار المأكولات والمشروبات والقرطاسية التي تباع في حرم الجامعة، إضافة إلى أجور تصوير المستندات في المكتبات. وفي التفاصيل، حدد التعميم سعر قرص الزعتر والمحمرة والسبانخ بـ 50 ليرة، وسعر قرص البيتزا وجبنة القشقوان 75 ليرة.

أما قرص الصاج فقد تراوح سعره ما بين 150 إلى 200 ليرة، فيما بدأت أسعار السندويش من 150 ليرة انتهاءً بـ 400 ليرة، وحدد التعميم سعر كيلو شاورما الدجاج بـ 4000 ليرة. من جهة أخرى، تراوح سعر المشروبات الساخنة والباردة ما بين 100 إلى 200 ليرة. فيما تباينت أسعار القرطاسية، حيث بلغ سعر القلم الأزرق 60 ليرة، والرصاص 50.

وحدد التعميم تكلفة تصوير مستند A4 وجه واحد 7 ليرات، والوجهين بـ 15 ليرة، ويضاف مبلغ 5 ليرات على سعر أي طابع. يذكر أن عدد كبير من الطلاب كانوا قد اشتكوا من ارتفاع أسعار مقاصف وأكشاك الجامعة، حيث كانت تكلفة تصوير المستند وجه واحد قد تصل لـ 50 ليرة.

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