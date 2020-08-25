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جامعة حماة تعلن حاجتها لتعيين 215 عاملاً من الفئتين الرابعة والخامسة

أعلنت جامعة حماة حاجتها لتعيين 215 عاملاً من الفئتين الرابعة والخامسة بصفة عمال مهنيين وسائقين وحراس.

وسيتم إجراء اختبار لتعيين 12 عاملاً من الفئة الرابعة و68 عاملاً من الفئة الخامسة بصفة دائمة، بينما سيتم إجراء اختبار آخر لتعيين 45 عاملاً فئة رابعة و95 عاملاً فئة خامسة بموجب عقود سنوية .


كذلك فإن علامة الاختبار 80 درجة، بينما سيتم منح 20 درجة لمعامل التثقيل لقدم التسجيل في مكاتب التشغيل.


وبحسب الجامعة يبدأ تقديم الأوراق المطلوبة للاشتراك في الاختبار المذكور ابتداء من 13 أيلول المقبل وحتى 15 تشرين الأول.


يذكر أنه يمكن الاطلاع على الأوراق والوثائق الثبوتية اللازمة للاشتراك في الاختبار من خلال لوحة الاعلانات في جامعة حماة أو من خلال موقع الجامعة الالكتروني.