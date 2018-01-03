جامعة حماة تصدر نتائج مفاضلة ملء الشواغر لقسم رياض الأطفال

وأوضح رئيس الجامعة الدكتور زياد سلطان أن عدد الطلاب المقبولين في المفاضلة بلغ 84 طالباً وطالبة من حملة الشهادة الثانوية للفرعين العلمي والأدبي منهم أربعة طلاب من ذوي الشهداء مبيناً أنه يمكن الاطلاع على أسماء الطلاب الناجحين في المفاضلة من خلال لوحة الإعلانات في كلية التربية أو من خلال موقع جامعة حماة الالكتروني.