جامعة حماة تصدر نتائج مفاضلة دبلوم التأهيل التربوي للتعليم العام والموازي

أصدرت جامعة حماة نتائج مفاضلة دبلوم التأهيل التربوي في كلية التربية للتعليم العام والموازي للعام الدراسي 2017-2018.

وأوضح رئيس الجامعة الدكتور زياد سلطان أن عدد الطلاب المقبولين في الدبلوم 218 طالبا وطالبة للتعليم العام والموازي منهم أربعة طلاب فقط من ذوي الشهداء.