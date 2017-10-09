“المركزي” يخفض سعر صرف الدولار رسمياً
خطوات أنقرة الأولى في إدلب حول عفرين, واتفاق دخول «آمن» يُقصي «درع الفرات»؟
الجيش يعزّز مواقعه في محيط «الميادين»
نصر الله: المعركة مع تنظيم داعش الإرهابي لا تنتهي قبل إزالته من الوجود
الجيش يستعيد السيطرة على بلدة مراط الفوقا شرق نهر الفرات
لأول مرة “داعش” يلزم النساء بالانضمام إلى القتال
معركة البادية في خواتيمها: الميادين تتحرر والأنظار على البوكمال آخر معاقل “داعش”
هجوم على قصر السلام في جدة، وأميركا تحذر رعاياها
تخفيض أسعار السكر والزيت والمتة والمعجنات
الجيش يسيطر على قلعة الرحبة الأثرية وكتيبة المدفعية ومزارع الشبلي وسوق الهال وصوامع الحبوب بدير الزور
معركة البادية في خواتيمها: الميادين تتحرر والأنظار على البوكمال آخر المعاقل الكبرى لداعش
أعضاء حركة "أنتيفا" يتلقون الدعم والسلاح والتدريب في سورية
180 قتيلاً من تنظيم ” داعش” خلال الـ24 ساعة الماضية في دير الزور
عملية عسكرية ينفذها “الجيش الحر” في إدلب بدعم جوي روسي وبإسناد بري تركي
التوقيع بين الرياض وتل أبيب أمرٌ محتوم!

جامعة حماة تصدر نتائج مفاضلة دبلوم التأهيل التربوي للتعليم العام والموازي

أصدرت جامعة حماة نتائج مفاضلة دبلوم التأهيل التربوي في كلية التربية للتعليم العام والموازي للعام الدراسي 2017-2018.

وأوضح رئيس الجامعة الدكتور زياد سلطان أن عدد الطلاب المقبولين في الدبلوم 218 طالبا وطالبة للتعليم العام والموازي منهم أربعة طلاب فقط من ذوي الشهداء.

وبين أن الاختصاصات المطلوبة في دبلوم التأهيل التربوي هي اللغات العربية والانكليزية والفرنسية والعلوم الطبيعية والرياضيات والفيزياء والكيمياء ومختلف الهندسات والتمريض والرياضة والتاريخ والجغرافيا والفلسفة وعلم الاجتماع والشريعة.

ويمكن الاطلاع على أسماء الطلاب الناجحين في المفاضلة من خلال لوحة الإعلانات في كلية التربية بجامعة حماة أو عبر موقع الجامعة الالكتروني.

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.