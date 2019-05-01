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جامعة تشرين تعلن عن حاجتها لتعيين (أعضاء هيئة فنية) في كلياتها وأقسامها من حملة شهادة الماجستير

أعلنت جامعة تشرين عن حاجتها لتعيين أعضاء هيئة فنية (قائمين بالأعمال) من حملة شهادة الماجستير (دراسات عليا) في كلياتها وأقسامها وفق عدة اختصاصات.


وترغب الجامعة وفق إعلانها الذي تلقت سانا نسخة منه اليوم بتعيين 54 قائما بالأعمال في اختصاصات الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة والهندسات (المدنية والمعمارية والميكانيكية والطبية) والجيولوجيا والرياضيات النظرية والفيزياء والكيمياء واللغة الإنكليزية والتربية الرياضية وعلم النفس والفنون الجميلة.


واشترطت الجامعة على الراغبين بالتقدم ألا يزيد عمر المرشح على 45 سنة وألا يقل معدله في درجة الإجازة عن تقدير جيد وفي درجة الماجستير (الدراسات العليا) أن يكون حاصلا على تقدير جيد جدا وفقا للقواعد المعتمدة في الجامعات السورية.


وحددت الجامعة موعد تقديم الطلبات للراغبين من السوريين أو من في حكمهم إلى ديوان إدارتها المركزية اعتبارا من يوم الأحد 19-5-2019 ولغاية نهاية الدوام الرسمي من يوم الخميس 20-6-2019.


وتراعى قواعد معادلة الدرجات العلمية للتعيين في عضوية الهيئة التعليمية الواردة في قرار التعليم العالي رقم 236 لعام 2007 وتعديلاته وتقوم المجالس الجامعية المعنية وعلى مسؤوليتها بالتأكد من السوية العلمية للإنتاج العلمي للمتقدمين.


ويلتزم المعين وفق هذا الإعلان بخدمة جامعة تشرين لمدة لا تقل عن خمس سنوات ويخضع جميع المتقدمين المحققين للقواعد والشروط الواردة في الإعلان لفحص مقابلة في الجامعة أمام لجنة برئاسة رئيس الجامعة وعضوية نائب رئيس الجامعة للشؤون العلمية وعميد الكلية المختصة ورئيس القسم المختص.