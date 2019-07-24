جائزة الدولة التقديرية لعام 2019 لـ لبانة مشوح وصابر فلحوط وجورج وسوف

أعلنت وزارة الثقافة نتائج جائزة الدولة التقديرية لعام 2019 حيث ذهبت في مجال النقد والدراسات والترجمة للباحثة الدكتورة لبانة مشوح وفي مجال الأدب للدكتور الشاعر صابر فلحوط وفي مجال الفنون للمطرب جورج وسوف.



و قالت الدكتورة مشوح “إن الجائزة هي تشريف كبير ومرسوم إحداثها عام 2012 أكبر تقدير للمبدعين الذين بلغوا من الخبرة والتجربة والعطاء للوطن كل في ميدانه” معربة عن امتنانها لوزارة الثقافة واللجنة المحكمة للجائزة.



وأكدت أن سورية ولادة وتزخر بالمبدعين وستسفر الايام القادمة عن مزيد من الألق والتوهج وقالت: “سورية التي ننتمي إليها تعني الكثير فهي موطن إبداعنا وطفولتنا وشبابنا وعطائنا”.



يذكر أن مشوح مواليد دمشق 1955 حاصلة على درجة الدكتوراه عام 1986 في اللسانيات العامة “النحو التوليدي” جامعة باريس الثامنة/فرنسا بدرجة الشرف العليا وهي أستاذ في كلية الآداب جامعة دمشق من عام 2005 إلى 2016 وعضو عامل في مجمع اللغة العربية منذ عام 2008 ورئيس مجلس أمناء جامعة المنارة ومستشارة للاستراتيجيات الثقافية والتنموية لدى الأمانة السورية للتنمية وعضو مجلس إدارة الهيئة العليا للتميز ووزيرة للثقافة 2012-2014 وحائزة وسام السعفة الأكاديمية برتبة فارس من فرنسا.



و قال الدكتور صابر فلحوط: “إن الجائزة في العادة هي تقدير وتكريم لمن أنجز عملا مميزا وبذل جهدا مثمرا وأوقد شعلة في ظلام دامس أو أجواء ملبدة وهي رسالة تشجيع ودعم وإسناد تقدمه الدولة الراعية الأم الرؤوم للمبرزين من أبنائها بمقدار ما جابهوا من صعاب وواجهوا من امتحانات في مسيرتهم حيث خصصت الجوائز والمحفزات في جميع حقول الإبداع والحياة للمبدعين اللذين أسعفهم القدر وأفسح لهم المجال في العطاء مهما يكن متواضعا ليكون درسا ومدرسة للأجيال المقبلة”.

وأضاف فلحوط: “أمل أن نكون اكفاء لهذا التكريم الذي يحملنا دينا معنويا كبيرا وثقيلا ونرجو ان ننهض به ونحمله بكفاءة ومسؤولية”.

وفلحوط من مواليد السويداء عام 1935 حاصل على الإجازة في اللغة العربية ودبلوم التربية من جامعة دمشق والدكتوراه بالعلوم السياسية من جامعة صوفيا في بلغاريا عمل رئيساً لقسم التوجيه القومي في الإدارة السياسية بالجيش العربي السوري والقوات المسلحة ومديراً عاماً لدار البعث كما شغل منصب رئيس اتحاد الصحفيين منذ عام 1970 وحتى 2006 وعمل مديراً عاماً للوكالة العربية السورية للأنباء سانا بين أعوام 1975-1992 وشغل منصب نائب رئيس اتحاد الصحفيين العالمي بين عامي 1980-1985.



والمطرب جورج وسوف من مواليد حمص 1961 بدأ حياته الفنية وعمره لم يتجاوز الثانية عشرة عبر الحفلات التي كشفت صوته وقدراته العالية وتعاون في مرحلة عمرية صغيرة مع الفنان الكبير وديع الصافي والملحن اللبناني جورج يزبك الذي قدم له أغنيات أطلقته في عالم الطرب كما غنى من ألحان كبار الموسيقيين العرب والذين ينتمون لأجيال متعددة من بليغ حمدي وسيد مكاوي وزهير عيساوي ونور الملاح وشاكر الموجي وصلاح الشرنوبي ونور الملاح وأمجد العطافي وحصل على لقب سلطان الطرب بعد أغنيته الهوى سلطان سنة 1985 له نحو عشرين ألبوما غنائيا وشارك في العشرات من المهرجانات في دول عربية وأجنبية حضرها عشرات الآلاف.



ويمنح كل فائز من الفائزين الثلاثة مبلغا وقدره مليون ليرة سورية وميدالية ذهبية مع براءتها وسيتم الاحتفال بالفائزين وتسليمهم الجوائز في موعد يحدد لاحقاً.

سانا