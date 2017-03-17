ثمانية جرحى جراء إطلاق نار بمدرسة في جنوب شرق فرنسا

أصيب ثمانية أشخاص بجروح جراء إطلاق نار أمس بمدرسة ثانوية في مدينة غراس جنوب شرق فرنسا بينما اعتقلت الشرطة طالبا من المدرسة بحوزته أسلحة.



ونقلت “ا ف ب” عن وزير الداخلية الفرنسي برونو لورو قوله .. إن إطلاق النار في مدرسة توكفيل الثانوي “أوقع ثمانية جرحى إصاباتهم طفيفة ثلاثة منهم بالرصاص”.



وأوضح متحدث أنه تم نقل ثلاثة من الجرحى إلى المستشفى في حين “نجمت إصابات الخمسة الآخرين عن تدافع وهي غير خطرة”.



وأشارت حصيلة سابقة إلى إصابة شخصين على الأقل بجروح جراء إطلاق النار.



من جهته لفت مصدر في الشرطة الفرنسية إلى أن “الموقوف طالب من مدرسة توكفيل الثانوية عمره 17 سنة وعثر بحوزته على بندقية ومسدسين وقنبلتين”.



بدوره بين مسؤول محلي أن التحقيق “يستبعد حتى الآن فرضية العمل الإرهابي”.



وكان مصدر في الشرطة الفرنسية أعلن في وقت سابق أنه “تم توقيف شخص وأن آخر هرب بعد إطلاق النار في مدرسة توكفيل الثانوية”.



وفى تغريدة على تويتر قال رئيس جامعة نيس “ايمانويل اتيس” .. إنه “تم فرض طوق أمني على مدارس غراس” كما طلب في تغريدة أخرى من الأهالي عدم التوجه إلى المدارس مشيرا إلى تشكيل “خلية أزمة” للمتابعة.



وتقرر إغلاق كل مدارس المدينة التي تقع على بعد نحو 40 كيلومترا من مدينة نيس وفق السلطات المعنية.



وكانت موظفة أصيبت بحروق في يديها ووجهها اليوم لدى فتح رسالة انفجرت في مقر صندوق النقد الدولي في باريس.

وكالات