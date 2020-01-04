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ثلوج في دمشق.. وهطولات مطرية متفاوتة الغزارة

شهدت بعض المناطق في المحافظات هطولات مطرية متفاوتة الغزارة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية سجلت أغزرها 62 مم في مطار الباسل باللاذقية فيما كانت الهطولات ثلجية في بلدات بريف دمشق أغزرها 15 سم في عرنة.


ووفق ما نقلته مديرية الأرصاد الجوية الصباحية لوكالة "سانا" فقد بلغت سماكة الثلوج 15 سم في عرنة و4 سم في سرغايا و3 سم في حينة.


وحول كمية الهطولات المطرية وفقا لنشرة مشروع الاستمطار الصادرة عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي تم تسجيل 5ر1 مم في دمشق/المزة و6ر28 مم في حضر بالقنيطرة.


وفي ريف دمشق بلغت كمية الأمطار 18 مم في الحرمون و8 مم في عسال الورد و6 في قطنا و5ر3 في التل.


وفي حمص سجلت 35 مم في شين و7 مم في قلعة الحصن والعريضة وتل دو و6 مم في الناصرة و5 مم في مرمريتا.


وفي اللاذقية سجلت أعلى كمية هطول بلغت 3ر62 مم في مطار الباسل و49 مم بالقرداحة و39 مم في بوقا و35 مم في البهلولية والقطيلبية و4ر32 مم في اللاذقية و31 مم في المزيرعة و وادي قنديل و25 مم في الحفة و24 مم في كسب و9 مم في صلنفة.


وفي حلب بلغت الأمطار 30 مم في عين العرب الشمالية و24 مم في الباب و13 مم في السفيرة و12 مم في جديدة خابور و7 مم في السبخة و6 مم في بئر محيسن واعزاز و5 مم في حلب/المطار وعين عيسى والكرامة وجرابلس و3 مم في تل أبيض و5ر3 مم في الرقة..