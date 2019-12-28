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ثلوج في دمشق و منخفض جديد يبدأ اليوم السبت

سجلت المحافظات السورية هطلات مطرية غزيرة كان أعلاها في طرطوس 117مم، فيما شهد ريف دمشق تساقطاً للثلوج إثر تأثر البلاد بـ منخفض عالي الفعالية.

ونقلت سانا عن مديرية الأرصاد الجوية توقعاتها بأن يكون الجو غائما ماطرا على فترات ويكون الهطل غزيرا ومصحوبا بالرعد أحيانا وخاصة في المنطقة الجنوبية والساحلية .



وحذرت المديرية من تشكل السيول في الوديان والمنحدرات خلال الساعات القادمة ، إذ تشكلت السيول أمس في عدد من شوارع العاصمة دمشق في أحياء كفر سوسة وبرزة والمتحلق الجنوبي.


كما تم رصد تساقط الثلوج صباح اليوم بكثافة فوق مرتفعات بلودان و الزبداني و مضايا و رنكوس بريف دمشق، فيما تسبب تراكم الثلوج في الجانب اللبناني عند نقطة ضهر البيدر بانقطاع  الطريق الدولي دمشق – بيروت بشكل مؤقت.


من جهة أخرى، نقلت سانا، عن مدير عام الموانئ  العميد عمار مخلوف أنه بفعل تحسن الحالة الجوية تم فتح ميناء اللاذقية التجاري فقط، فيما تم الإبقاء على إغلاق بقية الموانئ بانتظار تحسن الحالة الجوية أكثر، داعيا السفن والمراكب لتوخي الحذر.


وتسببت الرياح القوية التي رافقت الـ منخفض الحالي، بأضرار مادية في محافظة اللاذقية ، وتم يوم الثلاثاء إغلاق ميناءي طرطوس واللاذقية وميناء مصب النفط في بانياس إضافة إلى موانئ الصيد والنزهة بسبب سرعة الرياح التي وصلت الى 90 كم /سا.