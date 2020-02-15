ثلوج خلال اليومين القادمين

حالة عدم إستقرار مثلجة على الشمال و الشرق السوري وماطرة على باقي المناطق السورية خلال اليومين القادمين، حيث من المتوقع عودة للأجواء الثلجية و الجليدية على المناطق الشمالية من سوريا خصوصاً حلب وريفها والشرقية الرقة و ريفها إضافةً لأجزاء من الحسكة.

- أيضاً الثلوج واردة غداً للمناطق فوق 550 متر في المناطق الوسطى وثلوج فوق 1500 متر في مناطق ريف دمشق الغربي و الشمالي، فيما من المتوقع حدوث زخات مطر خفيفة عشوائية في دمشق وباقي المناطق الداخلية مع بقاء الأجواء غائمة كلياً إجمالاً خصوصاً يوم غد السبت 15/2/2020.