ثلث احتياطي النفط والغاز في العالم لإيران
أعلن مساعد وزير النفط الإيراني للشؤون الهندسية والبحثية والتكنولوجية حبيب الله بيطرف أن إيران تمتلك 27 بالمئة من احتياطي النفط والغاز في العالم.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية (ارنا) عن بيطرف قوله أمس في المعرض الدولي الـ 14 للنفط والطاقة المنعقد في جزيرة كيش جنوب إيران: إنه “ومن خلال نظرة إلى طاقات صناعة النفط والغاز في ايران يمكن القول إننا نمتلك 9 بالمئة من احتياطي النفط و 18 بالمئة من احتياطي الغاز في العالم”.
وأشار بيطرف إلى أن طاقة إنتاج إيران من النفط تبلغ حاليا نحو 6 ملايين برميل يومياً وطاقة انتاج الغاز الطبيعي 400 مليار متر مكعب سنوياً وهما يشكلان حصة ملحوظة في الطاقة العالمية مبينا إنه لو حسب إجمالي إنتاج النفط والغاز فإن إيران تحتل المرتبة الأولى عالمياً.
وكان إنتاج وتصدير النفط الإيراني ارتفعاً بشكل ملحوظ بعد التوصل إلى الاتفاق النووي مع مجموعة خمسة زائد واحد في عام 2015.
المصدر: سانا
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