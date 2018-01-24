ثلث احتياطي النفط والغاز في العالم لإيران

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية (ارنا) عن بيطرف قوله أمس في المعرض الدولي الـ 14 للنفط والطاقة المنعقد في جزيرة كيش جنوب إيران: إنه “ومن خلال نظرة إلى طاقات صناعة النفط والغاز في ايران يمكن القول إننا نمتلك 9 بالمئة من احتياطي النفط و 18 بالمئة من احتياطي الغاز في العالم”.