ثلاثة قتلى جراء زلزال في جنوب الفلبين

لقي ثلاثة أشخاص على الأقل حتفهم جراء زلزال بقوة 5ر6 درجات على مقياس ريختر ضرب مساء امس جنوب الفلبين.



ونقلت اذاعة دي زي ام ام المحلية عن مصادر عسكرية قولها إن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم من دون ان تورد تفاصيل اضافية في حين أفاد الناطق باسم الدفاع المدني أبريل سانشيز أن سبعة أشخاص على الأقل أصيبوا بجروح وأن عددا غير معروف من الاشخاص محاصر تحت الأنقاض في مدينة سوريغاو.



من جهته أشار المعهد الاميركي للجيوفيزياء إلى أن الزلزال وقع على عمق 27 كيلومترا في جزيرة مينداناو التي تبعد اكثر من 700 كيلومتر جنوب شرق العاصمة مانيلا.



ولم يصدر مركز التحذير من موجات تسونامي في المحيط الهادئ أي انذار.



وغالبا ما تشهد الفلبين زلازل حيث أدى زلزال عام 1976 بقوة 7ر9 درجات في جزيرة مينداناو الى مصرع نحو خمسة آلاف شخص.

وكالات