ثلاثة تفجيرات خلال أقل من 24 ساعة في المناطق التي تحتلها تركيا شمالي سورية

أصيب عدد من المسلحين التابعين للمجموعات المدعومة تركياً في المناطق التي تحتلها الأخيرة في ريف حلب الشمالي.



وأفاد “المرصد” المعارض بأنه انفجر صباح اليوم الثلاثاء عبوة ناسفة في حافلة كانت تقل مجموعة من المسلحين التابعين لتركيا بمدينة إعزاز في ريف حلب الشمالي على طريق شمارين – سجو.



وأشار “المرصد” إلى أن الانفجار تسبب بسقوط عدد من الجرحى في صفوف المسلحين، إضافة إلى الأضرار المادية التي أصابت الحافلة.



يشار إلى أن هذا التفجير هو الثالث على التوالي في المناطق التي تحتلها تركيا شمالي سورية، حيث شهد أمس الاثنين انفجار سيارة مفخخة في ريف رأس العين شمالي الحسكة كما انفجر اليوم الثلاثاء 11 صهريج محملين بالوقود في مدينة الباب في ريف حلب الشمالي.



وتعتبر هذه التفجيرات من جملة مظاهر الفلتان الأمني والفوضى في المناطق التي تحتلها تركيا شمالي سورية، حيث يشار إلى هذه المناطق شهدت في الفترة الأخيرة الكثير من الخلافات بين المجموعات المسلحة التابعة للاحتلال التركي بالتزامن ارتفاع حدة الخلافات بينهم.