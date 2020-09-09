ثلاثة إخوة توائم يتفوقون في شهادة التعليم الثانوي في السويداء
في قرية الطيرة بريف السويداء الغربي تفوّق ثلاثة إخوة توائم في شهادة التعليم الثانوي بالفرع العلمي، فحصلت رفاه فادي الشاطر على ٢٣٣.٢ علامة، و حصلت رغد فادي الشاطر على ٢٣١.٨ علامة، بينما حصل أخوهم مدين فادي الشاطر على ٢٢٠.٧ علامة، و هم يدرسون في مدرسة الشهيد سليم شيا بالمزرعة.
والدا التوائم الثلاثة فادي الشاطر (موظف في مؤسسة المياه) ، و غيداء الشاطر تحدثا للمكتب الصحفي عن فخرهما بنجاح أبنائهما، لافتين إلى متابعتهما لهم طيلة الوقت، و أشارت السيدة غيداء إلى أن التوائم بدؤوا بالدراسة للشهادة الثانوية منذ بداية الصيف الماضي.
وتطمح الأختان رغد و رفاه بدراسة الصيدلة، و يطمح أخوهم مدين بدراسة هندسة العمارة، فهو يهوى الرسم.
تشرين