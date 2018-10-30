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ثلاثة آلاف عنصر من "داعش" قرب الحدود العراقية السورية

كشف الخبير في شؤون الجماعات المتطرفة، هشام الهاشمي، أعداد عناصر "داعش" الموجودين داخل أراضي سوريا قرب الحدود العراقية، بعد سيطرتهم على مناطق انسحبت منها "قوات سوريا الديمقراطية".

وقال الهاشمي لـRT: "في منطقة جيب الهجين الحدودية يوجد 3 آلاف مقاتل من تنظيم داعش، بينهم 800 من العراقيين والبقية من جنسيات عربية وأجنبية.. هؤلاء يستعدون لإستغلال أي فجوة والدخول من خلالها للأراضي العراقية".


وأضاف: "وجود عناصر داعش قرب الحدود العراقية يشكل خطرا على العراق، والتنظيم يستغل الأجواء الترابية لمهاجمة القوات، لذا من الضروري أن يكثف طيران الجيش والتحالف الدولي طلعاته فوق تلك المناطق".


وأكدت وزارة الدفاع العراقية اليوم أن عناصر"داعش" يحاولون التسلل من سوريا إلى العراق، وسط انتشار كثيف لقوات الحرس على الحدود مع سوريا عقب سيطرة "داعش" على بلدتين شرقي دير الزور.

 


المصدر: RT