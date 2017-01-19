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ثلاث هزات أرضية تضرب وسط إيطاليا

ضربت ثلاث هزات أرضية وسط إيطاليا اليوم دون ورود أنباء عن وقوع ضحايا أو أضرار مادية كبيرة.

ونقلت “رويترز” عن هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية قولها.. “إن قوة الهزات الثلاث بلغت 7ر5 و3ر5 و4ر5 درجات على التوالي ومركزها كان على بعد مئة كيلومتر شمال شرق العاصمة روما وعلى عمق 10 كيلومترات”.

وأدت الهزات الأرضية إلى تدمير بعض المنازل الريفية القديمة بينما أغلقت السلطات الإيطالية شبكة السكك الحديدية في روما والمدارس والمتاحف كإجراء احترازي.

وضرب زلزال بلغت قوته 4ر6 درجات على مقياس ريختر بلدات وقرى جبلية مكتظة بالسكان وسط إيطاليا في الرابع والعشرين من آب الماضي ما أسفر عن مصرع 300 شخص ودمار آلاف المنازل.

وكالات

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