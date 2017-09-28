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ثلاث نصائح سهلة وبسيطة لتوفير المال خلال التسوّق!

يُعتبر التسوّق من أكثر الأمور متعة للنساء، وربما للرجال أيضاً، خصوصاً عند شراء مأكولات للمنزل. لكن قضاء وقت طويل فيثلاث نصائح سهلة وبسيطة لتوفير المال خلال التسوّق! التسوّق قد يجرّك إلى مشكلة مادية ستُعانيها الشهر بأكمله.

لذلك نشر موقع The Independent ثلاث نصائح سهلة وبسيطة لتوفير المال خلال التسوّق:

1- اشترِ فقط ما تحتاج إليه: خلال التسوّق، توقّف واسأل نفسك: هل أنا بحاجة لهذا الشيء؟ القسائم الشرائية والعروض الخاصة قد تكون لمصلحتك أحياناً، لكنها وُجدت كي تنفق المزيد من المال. لذلك "لا تشترِ أبداً شيئاً لا تحتاجه فقط لأنّه متوفر".

2- تجنّب العلامات التجارية المُكلفة: لا تظن أنّ المنتج جيّد لأنّ سعره أغلى من المنتج الآخر. قُم باستعمال علامات تجارية عدة للمنتج عينه واختر الأفضل منها، وإن كنت في بلدٍ جديد ولا تعرف المنتجات، دائماً اختر الأرخص.

3- لا تخجل من المساومة: في الكثير من الأحيان وخصوصاً في المتاجر المحلية، تكون الأسعار فرضية وليست نهائية، خصوصاً إذ كانت غير محددة من الدولة. لذلك، لا تخجل من المساومة مع البائع.

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