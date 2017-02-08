ثقب أسود يبتلع نجماً بفترة قياسية

ذكرت مجلة «نيتشر» لعلم الفلك وموقع وكالة الفضاء الأميركية «ناسا» أن العلماء اكتشفوا ثقباً أسود يستغرق فترة قياسية مدتها تزيد على عشر سنوات ليبتلع أحد النجوم، وما يزال مستمراً في عملية الابتلاع، في مجرة صغيرة تبعد 1.8 مليار سنة ضوئية عن الأرض.

وكشف عالم الأبحاث في جامعة «نيو هامبشاير» داتشنغ لين أنه تمت مراقبة عمليات ابتلاع جنونية قام بها الثقب الأسود منذ التسعينيات، لكنها استمرت عاماً واحداً فقط، وأضاف إن العملية الحالية التي استغرقت أحد عشر عاماً ولا يزال العد متواصلاً، هي أطول عملية معروفة حتى الآن.

واستخدم لين وفريقه البيانات التي رصدتها التلسكوبات التي تعمل بالأشعة السينية لدراسة عملية الابتلاع، وتنطلق الأشعة السينية عندما يتم ابتلاع نجم من أحد الثقوب السوداء وتصل درجات حرارتها إلى ملايين الدرجات.

وكالات