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ثقافة حماة تعلن عن مسابقة لتعيين 110 عاملاً

أعلنت مديرية الثقافة بحماة عن مسابقة واختبار لتعيين 110 عمال بموجب عقود سنوية من الفئات الأولى والثانية والخامسة.
وأوضح مدير الثقاقة سامي طه ، أن “المديرية ستقوم بإجراء مسابقة لتعيين 30 عاملاً من الفئة الأولى من حملة الإجازة الجامعية في الآداب والاقتصاد”.

وتابع طه “إضافة إلى إجراء مسابقة لتعيين 36 عاملاً من حملة الشهادات في عدد من المعاهد المتوسطة، و24 عاملاً من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والصناعية”.

ولفت طه إلى أنه “سيتم أيضاً إجراء اختبار لتعيين 20 عاملاً من الفئة الخامسة بصفة مستخدمين”.


ويمكن تقديم الأوراق الثبوتية للراغبين بالاشتراك في المسابقة والاختبار إلى ديوان المديرية في الفترة الواقعة بين 2-18 من أيلول المقبل.

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