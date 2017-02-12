تيار «مواطنة» ينشق عن «الائتلاف»

مع اقتراب موعد الجولة الجديدة من محادثات جنيف بدأت عورات «المعارضات» تتكشف، حيث أعلن «تيار مواطنة» المعارض الذي يعدّ أحد الكيانات المؤسسة لـ«الائتلاف» انشقاقه عنه ومغادرته لكافة هيئاته.

وأكد الناطق الإعلامي باسم التيار، «عصام دمشقي»، وفق ما نقل موقع «الحل السوري» الالكتروني المعارض، «خبر مغادرة التيار لهيئات الائتلاف».

وأضاف دمشقي، أن قرار انسحاب تيار مواطنة من الائتلاف «ليس جديداً»، وإنما هو «متابعة لتنفيذ قرار سابق للمكتب التنفيذي للتيار»، والذي كان قد أرسل مذكرة لـ«الائتلاف» بتاريخ 6 كانون الثاني الماضي، ورد فيها «نحن في تيار مواطنة وبكل تواضع وإدراك لحجمنا وقدراتنا، سنتخذ موقفنا النهائي من «الائتلاف» وعلاقتنا به على ضوء ما نراه من خطوات جدية ومقنعة على هذا السبيل في أقرب فرصة».

وأوضح التيار في مذكرته رؤيته بمجموعة من القضايا الأساسية، والتي جعلت «الائتلاف» مترهلاً وغير قادر على القيام بمهامه الأساسية المنوطة به.

ومما جاء في هذه المذكرة أيضاً: أن الائتلاف «كان وما زال عرضة لتدهور مستمر ولسلسلة من الأخطاء التي نتحمل طبعاً مسؤوليتها مع هيئات الائتلاف وضمنها، وحسب توزع المسؤولية والدور القيادي».

وأشار دمشقي إلى أن «مواطنة» كان ربط بقاءه بـ«الائتلاف» بالبدء بالمعالجة الجدية لمجموعة قضايا سياسية وتنظيمية، «إلا أنه، مع الأسف، لم يتم التعامل مع مذكرته بطريقة توحي أن الائتلاف جاد بالخروج من المأزق الذي يعيشه».

وختم الناطق باسم التيار تصريحه قائلاً: «نحن في تيار مواطنة لم ندخر جهداً، ضمن القليل المتاح لنا، من أجل تغيير مسار «الائتلاف» وإعادة تفعيله، إلا أن المعوقات، على ما يبدو، هي أكثر مما توقعناه».

وكالات