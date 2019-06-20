تويتر تلغي ميزة مهمة من تطبيقها

أعلن موقع "تويتر" عبر حساب الدعم الخاص أنه سيلغي ميزة الإشارة إلى الموقع الجغرافي أثناء كتابة التغريدة كون الكثيرين من المستخدمين لا يستعملونها، ما سيجعل استخدام التطبيق أكثر بساطة.



و سيبقى بإمكان المستخدمين الإشارة إلى موقعهم الجغرافي أثناء نشر التغريدات التي تحوي صورا يمكن التقاطها بواسطة نظام الكاميرا المحدث الموجود في التطبيق.



تلك التحديثات تأتي في إطار حملة بدأها القائمون على "تويتر" منذ مدة لاستعادة شعبية التطبيق بين المستخدمين، بعد ما لاحظوا أن العديد منهم بدأوا يهجرونه ويتوجهون لاستخدام منصات أخرى للتواصل الاجتماعي.