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تويتر تعلن أن ملايين الحسابات ليست بشرية

كشفت دراسة حديثة لجامعة جنوب كاليفورنيا أن نسبة كبيرة، تتراوح بين 9 إلى 15%، من الحسابات على موقع تويتر تقوم برامج كمبيوتر وليس أشخاصاً بالتحكم فيها.
وذكر موقع «سي بي إس نيوز» أن عدد هذه الحسابات الآلية، التي تديرها الروبوتات الرقمية يقدر بنحو 48 مليون حساب، ويمكن لهذه الحسابات الآلية أن تقوم بالعديد من الأنشطة على تويتر كعمل تفضيل لتغريدة معينة أو إعادة التغريدة أو حتى متابعة حسابات أخرى.
واعتمد الباحثون الذين قاموا بإجراء الدراسة على تتبع العديد من الجوانب في حسابات تويتر لمعرفة أي منها تخضع لإدارة هذه الروبوتات الرقمية، مثل التغريدات ومحتواها ومتابعي هذه الحسابات وغيرها من العوامل.
وأوضح القائمون على الدراسة أن لهذه الحسابات الآلية جانباً إيجابياً، حيث يمكن استغلالها لنشر الأخبار أو تنظيم الجهود في الأعمال الخيرية أو الأنشطة التطوعية، وهو ما لا ينفي وجود استغلال سلبي لها على غرار نشر الفكر المتطرف.

وكالات

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