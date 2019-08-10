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تويتر تحظر شركات جمع البيانات من منصتها

أعلنت تويتر أنها ستبدأ بحظر تقديم شركات جمع البيانات خدماتها للمعلنين عبر منصتها الإعلانية، ليكون المعلنين بذلك مضطرين للحصول على بيانات عن المستخدمين من أجل استهدافهم من تويتر وحدها فقط.


وكان هناك العديد من الشركات مثل Acxiom, Oracle Data Cloud, Epsilon وغيرها المتخصصة بجمع البيانات عن مستخدمي الشبكات الاجتماعية وبيعها للمعلنين لاستخدامها في استهدافهم.


وتؤمن هذه الشركات بيانات تصنف المستخدمين للاستهداف حسب العمر، الجنس، مستوى الدخل، الحالة العائلية وغيرها من الخصائص الشخصية التي تجعل الإعلان يصل تماماً للشخص المناسب.