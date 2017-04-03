تونسي ترك طفليه للمحافظ أمام مقره

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي خبر إقدام أب على ترك طفليه وحيدين أمام مقر محافظة منوبة، في إقليم تونس العاصمة.

وتعود تفاصيل الحكاية التي مثلت صدمة لدى التونسيين، إلى ترك الأب لطفليه، ومعهما بطاقة تعريفه الوطنية، ورقم هاتفه, كما ترك للمحافظ طلباً لإعالة طفليه، وفق ما أفاد به رئيس دائرة الشؤون السياسية بالولاية، وذكر أن الطفلين أيوب وياسمين، كانا في حالة نفسية صعبة بعدما أوهمهما والدهما أنه سيجلب لهما المال ثم يعود لاصطحابهما، لكنه لم يعد، ولم تتمكن الجهات الإدارية بالمحافظة والأمنية من الاتصال به .

وكالات