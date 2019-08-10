تونس.. 98 مترشحا للانتخابات الرئاسية

أغلقت هيئة الانتخابات في تونس، مساء يوم الجمعة، باب الترشح للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها والتي ستجرى يوم 15 سبتمبر 2019.



وسجلت الهيئة منذ فتح باب الترشح، في 2 أغسطس وإلى غاية الـ 9 من الشهر نفسه، 98 مترشحا.



وقال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، نبيل بفون، إنه تم غلق باب الترشحات للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها اليوم الجمعة الساعة السادسة مساء، وسيتم انطلاقا من يوم غد السبت التنبيه على المترشحين الذين لم يكملوا وثائق ترشحاتهم لاستكمالها في ظرف يومين.



وأوضح بفون في تصريح لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، أن ظروف تقديم الترشحات للانتخابات الرئاسية كانت عادية ولم تشهد إشكالات تذكر.



وعلق رئيس الهيئة على الترشحات غير الجدية التي وردت، حيث اعتبر أن الدستور التونسي يضمن مبدأ الإتاحة، ملاحظا أن الإعلان عن القائمة الأولية للمترشحين سيظهر الفارق بين عدد المترشحين وعدد المقبولين أوليا لخوض غمار الاستحقاق الانتخابي للرئاسة.



جدير بالذكر أنه كان من المقرر إجراء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في 17 نوفمبر المقبل، ولكن وإثر وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي في 25 يوليو الماضي، قررت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إجراءها في 15 سبتمبر، وذلك وفقا لمتطلبات الدستور.