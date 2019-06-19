توكل كرمان تصف مرسي العياط بـ” آخر الأنبياء”

شبهت الناشطة اليمنية الحائزة على جائزة نوبل للسلام عام 2011، توكل كرمان، الرئيس المصري المعزول، محمد مرسي العياط، الذي توفي يوم الاثنين، بأنه “آخر الأنبياء”.

ونعت كرمان، مرسي في تغريدة على صفحتها بموقع “تويتر”، قالت فيها: “قتلناك يا آخر الأنبياء… قتلناك ليس جديداً علينا اغتيال الصحابة والأولياء”، وهي عبارة مقتبسة من قصيدة للشاعر السوري نزار قباني، قالها في رثاء الراحل جمال عبد الناصر.

وأعلن التلفزيون الرسمي المصري، الاثنين 17 حزيران، وفاة الرئيس المصري المعزول محمد مرسى العياط، أثناء حضوره جلسة محاكمته في قضية التخابر، حيث طلب مرسي الكلمة من القاضي، وسُمح له بالحديث، وعقب رفع الجلسة أُصيب بنوبة إغماء توفي على إثرها.

ومرسي المنتمي لجماعة “الإخوان المسلمين” هو الرئيس الخامس لجمهورية مصر العربية، والأول بعد “ثورة 25 يناير” وهو أول رئيس مدني منتخب للبلاد، وأول رئيس مصري يدعو “للجهاد في سوريا”.

واشتهر مرسي بمواقفه المؤيدة للإرهابيين في سوريا، ودعوته المصريين للذهاب “للجهاد”، ومطالبته بفرض منطقة حظر جوي في سوريا، وذلك خلال مؤتمر “الأمة المصرية لدعم الثورة السورية” الذي نظمه في 15 حزيران 2013.

وانتمى مرسي لـ جماعة “الإخوان المسلمين” فكراً عام 1977 وتنظيمياً أواخر عام 1979 وعمل عضوًا بالقسم السياسي بالجماعة منذ نشأته عام 1992.

يذكر أن توكل كرمان ناشطة يمنية من مواليد 1979 في محافظة تعز، مُنحت جائزة نوبل للسلام عام 2011 بالتقاسم مع إلين جونسون سيرليف وليما غبوي لـ”نضالهم السلمي لحماية المرأة وحقها في المشاركة في صنع السلام” وبرز اسمها خلال الانتفاضة الشعبية التي انطلقت في اليمن عام 2011 .



تلفزيون الخبر