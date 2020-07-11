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توقيف 5 أشخاص بعد ضربهم مراقب في امتحانات الشهادة الإعداية بديرالزور

بعد دخول الطلاب إلى داخل المركز الامتحاني في مدرسة سويدان المحدثة بناحية العشارة أقدم أربعة طلاب متقدمين للامتحانات بالتعدي بالضرب على أحد المراقبين المكلفين بالقاعة حيث تم إعلام الدورية المكلفة بالمركز الامتحاني والانتظار حتى انتهاء الامتحان وإلقاء القبض عليهم وبالتحقيق معهم اعترفوا بقيامهم بالتعدي على المراقب ضمن قاعه الامتحان .

وفي نفس السياق تم إلقاء القبض على خمسة أشخاص آخرين يقومون بإرسال أجوبة الامتحان الى داخل المركز الامتحان عن طريق الجوالات في ثانوية العشارة للبنات.