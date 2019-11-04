توقيف 4300 شخص لدى الأمن الجنائي في حلب خلال العام الحالي..

أكد مصدر خاص في تصريحات صحفية إن 4300 شخص تم توقيفهم لدى فرع الأمن الجنائي في حلب خلال العام الحالي منهم 1300 شخص اوقفتهم دوريات الأمن الجنائي إضافة لتنظيم 3400 ضبطاً بجرائم مختلفة إضافة لمصادرة 100 دراجة مهربة وتسليمها إلى الجمارك ، وذكر المصدر أن الفرع وضع يده على 17 جريمة قتل وألقى القبض على حوالي 1000 مطلوب بموجب نشرات شرطية لأسباب متعددة



كما قام فرع الأمن الجنائي في حلب بتوقيف 200 شخص بجرائم الإخلال بالآداب العامة والدعارة وإحالتهم على القضاء، إضافة لاسترداد 20 سيارة مسروقة في حلب وتسليمها لأصحابها