تركيا ومرتزقتها واصلوا عدوانهم وسط انشقاقات في صفوفهم والجيش يعزز وجوده بطول 60 كم
«حظر الكيميائي» ترفض التحقيق باستخدام أردوغان أسلحة محرمة في سورية!
الجيش يكبح إرهابيي إدلب ويكبّدهم خسائر فادحة
كليتشدار أوغلو: لا يمكن لأنقرة التخلص من الإرهاب إلا بالتعاون مع دمشق
باحثون روس: أميركا تسطو على النفط السوري للحصول على غنائم اقتصادية وسياسية
بدء تسيير الدوريات التركية - الروسية حتى أطراف القامشلي
كواليس جنيف: تفاؤل حذر... في مسار مفخّخ
النص الكامل لحوار التلفزيون السوري مع الرئيس الأسد
الشمال السوري.. تطورات متسارعة خلال ٢٤ ساعة مضت
الأسد: لا تواصل مع واشنطن
العثور على مستودع ألغام إسرائيلية وأمريكية من مخلفات المجموعات الإرهابية بريف القنيطرة
نقل مسلحين من “داعش” من ريف حماة الغربي إلى شمالي شرق سورية
انفجار مستودع أسلحة للتركستاني في منطقة دركوش في ريف إدلب الغربي
انطلاق أعمال «الدستورية»
«النواب» الأميركي يتبنى قانوناً بفرض عقوبات على تركيا بسبب عدوانه على سورية

توقيف 4300 شخص لدى الأمن الجنائي في حلب خلال العام الحالي..

أكد مصدر خاص في تصريحات صحفية إن 4300 شخص تم توقيفهم لدى فرع الأمن الجنائي في حلب خلال العام الحالي منهم 1300 شخص اوقفتهم دوريات الأمن الجنائي إضافة لتنظيم 3400 ضبطاً بجرائم مختلفة إضافة لمصادرة 100 دراجة مهربة وتسليمها إلى الجمارك ، وذكر المصدر أن الفرع وضع يده على 17 جريمة قتل وألقى القبض على حوالي 1000 مطلوب بموجب نشرات شرطية لأسباب متعددة 

كما قام فرع الأمن الجنائي في حلب بتوقيف 200 شخص بجرائم الإخلال بالآداب العامة والدعارة وإحالتهم على القضاء، إضافة لاسترداد 20 سيارة مسروقة في حلب وتسليمها لأصحابها