توقيف 10 من متعاطي ومروجي المخدرات بدمشق وضبط 8 كغ «حشيش مخدر»

تمكن فرع مكافحة المخدرات في دمشق من إلقاء القبض على أربعة أشخاص وهم يقومون بتعاطي الحشيش المخدر في محلة ( التل ) بريف دمشق، و عثر بحوزتهم على كمية خمسة كيلوغرامات من مادة الحشيش المخدر مقسمة وموزعة ضمن أكياس ومجهزة للترويج .



كما قام فرع مكافحة المخدرات في دمشق بإلقاء القبض على ستة أشخاص وضبط بحوزتهم كمية ثلاثة كيلوغرامات من مادة الحشيش المخدر، وبالتحقيق مع المقبوض عليهم اعترفوا بحيازتهم المواد المخدرة وترويجها .



ومازالت التحقيقات مستمرة معهم لكشف جميع المتورطين في القضية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم .