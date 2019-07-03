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توقيف مروجي مخدرات وضبط ( 25 ) كغ من مادة الحشيش المخدر و( 45 ) حبة كبتاغون مخدرة

بناءً على توجيهات وزارة الداخلية بمتابعة مروجي المواد المخدرة والمتاجرين فيها في كافة المحافظات وتوقيف كل من يثبت تورطه بالتعامل بهذه الآفة الخطيرة.

تمكن فرع مكافحة المخدرات في دمشق من إلقاء القبض على شخصين من مروجي المواد المخدرة في محلة اوتوستراد المزة، الأول على متن سيارة نوع كيا سيراتو، والثاني على متن سيارة نوع شفروليه، صودر منهما كمية / 25/ خمسة وعشرون كيلوغراماً من مادة الحشيش المخدر، و/ 45 / خمسة وأربعون حبة كبتاغون مخدرة، كانت مخبأة ضمن مواد غذائية، وبالتحقيق معهما اعترفا بقيامهما بنقل هذه المواد من بلد مجاور بقصد ترويجها .

تمت مصادرة السيارتين المذكورتين، ومازالت التحقيقات مستمرة لكشف جميع المتورطين في هذه القضية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم .