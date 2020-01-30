توقيف مدير شركة إنتاج فني شهيرة في دمشق يتعامل بغير الليرة السورية

أعلنت وزارة الداخلية السورية أنها أوقفت مدير شركة فنية في دمشق يتعامل بغير الليرة السورية وضبطت عملات أجنبية ومبالغ مالية كبيرة في الشركة.



وأوضحت الوزارة أنها عثرت على وثائق ومستندات في الشركة تثبت تعاملها بغير الليرة السورية، وأنها ضبطت مبلغا يزيد عن 91 ألف دولار (يعادل أكثر من 91 مليون ليرة بالأسعار الجارية التي تثبتها بعض التطبيقات)، إضافة إلى ما يزيد عن 11 مليون ليرة سورية.



وقالت الوزارة إن مدير الشركة (ن، أ) “اعترف بتعامله بغير الليرة السورية وقيامه بدفع أجور العاملين لديه لصالح الشركة والممثلين، والقائمين على الأعمال الفنية أثناء إنتاج المسلسلات والأفلام السينمائية والمعدات بالدولار الأمريكي”.



وبينت الوزارة أنه “تم تسليم المبالغ المصادرة إلى مصرف سوريا المركزي أصولا”، مشيرة إلى أن “التحقيقات ما زالت مستمرة معه لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه”.