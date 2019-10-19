توقيف مجموعة سرقت مبلغ (21) مليون ليرة سورية من سيارة في حلب
من خلال التنسيق والتعاون بين قسمي شرطة باب الفرج وميسلون تم إلقاء القبض على مجموعة قامت بسرقة مبلغ مالي وقدره/٢١/ واحد وعشرون مليون ليرة سورية من سيارة أثناء ركنها في محلة ميسلون.
تم مصادرة ثلاثة أجهزة خليوية وجهاز تاب من المقبوض عليهم، واسترداد مبلغ مالي /7.500.000/ سبعة ملايين ونصف المليون ليرة سورية، كما اعترف أحد من المقبوض عليهم بشرائه جهازين ( طورنو ) بسعر /١٣/ ثلاثة عشر مليون ليرة سورية من المبلغ المسروق.
تم التحرز على الآلات أصولاً، وسيتم تقديم المقبوض عليهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل.