فساد وشراء أصوات في انتخابات غرفة تجارة دمشق‏
الاحتلال الأمريكي يخرج قافلة جديدة محملة بالنفط السوري إلى الأراضي العراقية
أضخم رتل عسكري تركي يدخل الأراضي السورية
الرئيس الأسد يزور قرى بريف طرطوس
دفعة جديدة من جثث المسلحين السوريين الذين قتلوا في معارك كراباخ
تجدد استهداف مقرات “قسد” في ريفي الرقة ودير الزور مقتل قيادي وعدد من المسلحين
مسلحو الاحتلال التركي يقصفون مناطق المدنيين في ريف الحسكة
قوات الاحتلال الأمريكي تُدخل عشرات الصهاريج الفارغة إلى سورية لسرقة النفط السوري
الرئيس الأسد يحدد احتياجات الأهالي في المناطق المتضررة من الحرائق
الائتلاف السوري العميل يعطي إحداثيات سورية طالبا من الأمريكان قصفها
طرطوس.. إخماد 49 حريق دون خسائر بشرية ودون تسجيل حالات نزوح
إخماد 95 حريق في اللاذقية.. والزراعة تحصي القرى المتضررة
قصف صاروخي تركي يستهدف مناطق في ريف حلب الشمالي
ما بعد الحرائق.. خسائر في مختلف المجالات والخبراء يقترحون الحلول
التربية تحسم أمر استمرار العملية التربوية في اللاذقية وطرطوس

توقيف عصابة في حمص تمتهن تهريب الأشخاص خارج القطر

بناءً على المعلومات الواردة إلى فرع الأمن الجنائي في حمص عن وجود عصابة تمتهن تهريب الأشخاص خارج القطر بصورة غير مشروعة لقاء مكاسب مادية.

وبعد التحري وجمع المعلومات تمكن فرع الأمن الجنائي في حمص من إلقاء القبض على عصابة مؤلفة من خمسة أشخاص وهم المدعوون: ( محمد. ع ) و( رجب. ر ) و( علي .ي ) و( محمد. خ ) و( مهند . ط ) صودر منهم بندقية حربية، وبالتحقيق معهم اعترفوا بإقدامهم على تشكيل عصابة تمتهن تهريب الأشخاص إلى بلد مجاور، حيث يقومون بإحضار الأشخاص المراد تهريبهم خارج القطر بالتنسيق مع أحد سائقي السيارات العامة المدعو ( محمد نظير . خ ) والذي ألقي القبض عليه وتبين أنه يقوم بوضع هؤلاء الأشخاص في منزله ثم يقوم بنقلهم على دفعات على متن دراجات نارية يستقلها شخصين من أفراد العصابة لقاء مبلغ عشرين ألف ليرة سورية عن كل شخص، وقد بلغ عدد الأشخاص الذين قاموا بتهريبهم حوالي ( 50 ) شخص ، كما اعترف رئيس العصابة المدعو ( محمد .ع ) بإقدامه على احتجاز حرية مواطنين وتسليمهم لمجرم متواري،والذي قام بدوره بالتفاوض مع ذويهما وتركهما مقابل فدية مالية وقدرها / 500.000/ خمسمائة ألف ليرة سورية، كما اعترف رئيس العصابة بأنه يقوم بالمتاجرة بالحبوب المخدرة .

تم حجز سيارتين الأولى نوع ( كيا سيراتو ) كانت العصابة تستخدمها في تهريب الأشخاص والثانية نوع ( شفروليه ) مركب عليها لوحة غير نظامية .

تم اتخاذ الإجراء اللازم بحق المقبوض عليهم وسيتم تقديمهم مع المصادرات إلى القضاء المختص .

 

 


وزارة الداخلية السورية