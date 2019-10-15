توقيف عصابة سرقة منازل مؤلفة من (10) أشخاص في مدينة دير الزور
انطلاقاً من حرص وزارة الداخلية على الحفاظ على الأملاك العامة، والممتلكات الخاصة للإخوة المواطنين ومعالجة كافة المظاهر المخلة بالأمن العام وخاصة جرائم السرقة .
ومن خلال العمل المستمر وتكثيف الدوريات الليلية والنهارية في مدينة دير الزور بهدف توفير الأمن والأمان للمواطنين ، تمكنت إحدى دوريات القسم الشرقي في مدينة دير الزور من إلقاء القبض على عصابة سرقة مؤلفة من عشرة أشخاص وهم المدعوون: (م. ع) و(م. ب) و (أ. إ) و (ص. ع) و (م. ع) و (م. خ) و (ي. خ) و (م. ع) و (م. خ) و (خ. ع) وهم يقومون بسرقة المنازل المهجورة في أحياء الحميدية والشيخ ياسين ، وصادرت منهم دراجة نارية ثلاث عجلات كانوا يستخدمونها في نقل المسروقات، وعربة جر ،ومقص كهربائي، ومولدة كهرباء وأبواب حديدية وخشبية، وقوالب أبواب خشبية، وخزانات مياه .
تم اتخاذ الإجراء اللازم بحقهم ، وسيتم تقديم المقبوض عليهم مع المصادرات إلى القضاء المختص لينالوا جزاءهم العادل .
وزارة الداخلية