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توقيف عصابة سرقة في اللاذقية ..

تم توقيف عصابة تقوم بعمليات السرقة في اللاذقية ، و أحد أفرادها كان يخفي الذهب المسروق داخل قبر أمه.


و في الفاصيل تمكن فرع الامن الجنائي في اللاذقية من خلال المتابعة الحثيثة والبحث عن مرتكبي جرائم السرقة في المحافظة ، من إلقاء القبض على عصابة سرقة مؤلفة من سبعة أشخاص، وهم المدعوون : (محمد. ب) و( إبراهيم. ق ) و( عامر. س ) و( بشار. ج ) و( هاني. ) و( خلدون. ش ) و( حسن. ل ) وبالتحقيق معهم اعترفوا بإقدامهم على تشكيل عصابة سرقة تمتهن سرقة المنازل، وقيامهم بسرقة مبالغ مالية ومصاغ ذهبي من عدة منازل ضمن مدينة اللاذقية، تقدر قيمتها بأكثر من /10.000.000/ عشرة ملايين ليرة سورية، وذلك بطريقة الخلع والكسر ليلاً بعد مراقبة المنازل، والتأكد من خلوها من أصحابها، وقيام أحد السارقين بإخفاء المسروقات داخل قبر أمه.


تم استرداد معظم المسروقات، وسلمت إلى أصحابها أصولاً.


ومازالت التحقيقات مستمرة معهم، وسيتم تقديم المقبوض عليهم الى القضاء المختص.